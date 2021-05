Ben Affleck und Jennifer Lopez im Liebes-Urlaub

Affleck (48) legte vor zwei Wochen in puncto Lopez-Lob nach und schwärmte laut „Enterpress News“ im Interview mit „Instyle“ über das jugendliche Aussehen seiner Ex: „Wo versteckt sie bitte ihren Jungbrunnen? Wieso sieht sie noch genauso aus wie 2003, während ich so aussehe wie in meinen 40ern - an guten Tagen!?“ Lopez (51) revanchierte sich laut „Enterpress News“ mit einem Kompliment im selben Magazin: „Ich habe keine Schönheitsgeheimnisse, ich benutze nur meine eigenen J.Lo Beauty-Produkte. Ben ist witzig. Und er sieht auch noch ziemlich gut aus!“