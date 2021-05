Grenzwertig

„Noch hat Gernot Blümel Zeit zurückzutreten, ohne dass es aussieht, als wäre das ZDF-Magazin ,Royale‘ schuld daran.“ So großmäulig kündigte der deutsche Brachial-Komiker Jan Böhmermann auf Twitter seine letzte Sendung vor einer fast vier Monate langen Sommerpause an. Und erreichte dann mit der Satire über „Sebastian Kurz und seine türkise Familie“ besonders beim jungen Publikum einen grandiosen Marktanteil. Auf YouTube knackte er sogar die Ein-Millionen-Grenze. „Atombombe teasern, Hungersnot bieten“ - so lästerte mein Kollege Claus Pándi auf Twitter über „den Kim Jong-un der Satire“.