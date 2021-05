Polit-Schulterschluss gegen das Spitalsprojekt

An einem milden Frühlingstag rief die Ennstaler Bürgerinitiative Biss zu einem Lokalaugenschein am geplanten Krankenhaus-Standort. Dort, wo jetzt die Wälder in sattem Grün stehen, Sträucher und Blumen blühen und sich ein idyllisches gotisches Kircherl vor der majestätischen Kulisse des Grimmings sonnt, soll bis zum Jahr 2027 der Mega-Bau aus dem Boden gestampft werden. Das 5,8 Hektar große Grundstück in Niederhofen hat sich ja die Kages gesichert.