Schumacher entschuldigt sich für Schreck-Sekunde

Was war passiert? Schumacher hatte während seines ersten Boxenstopps in Runde 23 Probleme mit den Bremsen und kam deshalb erst später als geplant zu stehen. Seine Crew reagierte allerdings geistesgegenwärtig, die Männer mit den Reifen bemerkten den Verbremser rechtzeitig, wichen zurück und blieben so unverletzt.