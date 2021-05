WK Tirol bietet Firmen jetzt „Exzellenzanalyse“ an

Wissen Sie, was Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Unternehmen, das Sie führen, denken? Lautet die Antwort Nein, so schafft ein aktuelles Projekt der Fachgruppe UBIT in der Tiroler Wirtschaftskammer Abhilfe. Mit diesem kann sehr rasch eine so genannte Exzellenzanalyse durchgeführt werden.