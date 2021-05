Kaum noch Erstimpfungen mit AstraZeneca

Die Impfkampagne in Österreich, wo am Montag „nur“ 820 Corona-Neuinfektionen gemeldet wurden, nimmt immer mehr an Fahrt auf. Zuletzt wurden an einem Tag rund 100.000 Personen geimpft, allein in der Vorwoche gab es beinahe 425.000 Impfungen. 2,7 Millionen unserer Landsleute - also etwa jeder Dritte - hat zumindest eine Injektion erhalten, demnächst soll die Marke von mehr als einer Million völlig Immunisierten geknackt werden. Auffällig ist vor allem auch, dass der Wirkstoff von AstraZeneca inzwischen kaum noch verimpft wird.