Corona am Rückzug: Nur 820 Neuinfektionen

Unter 1000 Fälle zuletzt im Oktober

Am Montag vor einer Woche wurden noch 1091 Fälle registriert. Zuletzt unter 1000 Fälle gab es am 12. Oktober 2020. Noch niedriger war der Wert der Neuinfektionen zuletzt am 5. Oktober (750). Auf den Normalstationen der Krankenhäuser gab es im Vergleichszeitraum ein leichtes Plus von sieben Patienten. Die Intensivstationen verzeichneten hingegen einen Auslastungsrückgang von 27 Plätzen. Im Vergleichszeitraum sind weitere zehn Todesfälle zu verzeichnen.