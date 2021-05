Keine Bestellung: EU kehrt AstraZeneca Rücken zu

„Wir werden sehen. Wir schauen, was passiert“, so Breton, der sich jedoch positiv zur Qualität des Impfstoffs des schwedisch-britischen Herstellers äußerte. „Das ist ein guter Impfstoff“, erklärte er. In Frankreich gibt es in der Bevölkerung Vorbehalte gegen das Vakzin. Erst am Samstag hatte die EU-Kommission mitgeteilt, dass bis zum Jahr 2023 bis zu 1,8 Milliarden weitere Impfdosen von Biontech/Pfizer (Bild unten) gekauft werden sollen.