Verwirrung um Parkstrafe

Als er nach seinen Erledigungen zum Wagen kam, fand er einen Strafzettel hinter dem Scheibenwischer. 50 Euro seien zu bezahlen, weil der Wagen an der falschen Stelle geparkt worden sei. „Ich haben diesen Parkplatz sicher schon hundertmal benutzt und nie eine Strafe erhalten. Es findet sich auch kein Hinweis, dass an dieser Stelle das Parken nicht erlaubt wäre“, wandte sich Herr S. mit der Bitte um Hilfe an die Ombudsfrau.