Gmunden gleicht im Finale in Kapfenberg aus

Die Swans Gmunden haben im Finale der Basketball-Superliga gegen Titelverteidiger Kapfenberg Bulls durch einen klaren Auswärtserfolg ausgeglichen. Die Oberösterreicher stellten am Sonntag in der Best-of-five-Finalserie angeführt vom überragenden Enis Murati mit einem 83:65 (39:24) auf 1:1. Die Auftaktpartie hatten die Kapfenberger in Gmunden noch 86:80 gewonnen. Spiel drei geht am Donnerstag wieder in der Halle der Schwäne in Szene.