Briten dürfen sich wieder Küssen und Umarmen

Endlich wieder ein Bussi zur Begrüßung oder eine Umarmung zum Abschied? Was in den letzten Monaten verpönt war, gehört in Großbritannien bald wieder zum guten Ton. Denn die britische Regierung will „vertraute Kontakte“ wieder erlauben. Das kündigte Staatsminister Michael Gove am Sonntag an. Die Lockerungen sollen demnach am 17. Mai in Kraft treten, wenn auch weitere Corona-Restriktionen aufgehoben werden. Johnson werde den Schritt an diesem Montag bestätigen.