25 Personen feierten in desolatem Tiroler Hotel

In einem ehemaligen Hotel in der Tiroler Gemeinde Tulfes entdeckte die Polizei am Samstagabend eine Party, nachdem man zuvor von einem Einbruch ausgegangen war. Die 25 Feiernden zeigten sich gegenüber den Beamten teils einsichtig, manche meckerten aber auch über die Corona-Maßnahmen - wegen Übertretung dieser folgen nun Anzeigen. Es wurde auch die Droge „Crystal Meth“ vor Ort gefunden.