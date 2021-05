Zähe Standortsuche für Oberländer Frauenhaus

„Ich bin zurzeit viel im Oberland unterwegs“, sagt Frauenhaus-GF Gabi Plattner in einer Zeit, in der die Diskussionen um die Sicherheit von Frauen aktueller denn je ist, „aber die Suche nach einer geeigneten Immobilie für das Frauenhaus im Oberland gestaltet sich äußerst schwierig“. So hofft sie nach fast 20 Besichtigungen auf weitere Angebote.