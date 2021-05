Sonnwendjoch-Pläne leben dank 3072 Unterstützern

„Wirtschaftlichkeit gegeben“

„Über die betriebliche Sinnhaftigkeit liegen Gutachten und eine von einem beeideten Wirtschaftsprüfer geprüfte Wirtschaftlichkeitsberechnung vor“, so der Kramsacher Lothar Moser (Aufsichtsrat der Genossenschaft) in seiner im Februar eingereichten Petition. Der Rückhalt ist beträchtlich: Die Petition zählte am Ende 3072 Unterstützer, weitere Unterschriftenlisten kursierten. Rund 70 Unternehmer beteiligten sich, häufig mit jeweils 5000 Euro.