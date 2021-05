Indische Virus-Mutation in Salzburg bestätigt

Den Verdacht, dass sich eine im Flachgau lebende Inderin mit der indischen Mutation des Coronavirus angesteckt hat, gibt es schon seit letzter Woche. Jetzt ist es aber fix: Die Sequenzierungsergebnisse aus dem Landeskrankenhaus bestätigten am Donnerstag den Verdacht. Die Frau war zuvor von einem Heimaturlaub nach Salzburg zurückgekehrt, ein am Arbeitsplatz durchgeführter Antigen-Schnelltest schlug an. Sie steckte eine weitere Person aus ihrem direkten Umfeld an.