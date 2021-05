Chelsea voll Vorfreude auf CL-Finale gegen ManCity

Bereits Mitte April waren Chelsea und ManCity im FA-Cup-Halbfinale aufeinandergetroffen, damals siegten die Londoner im leeren Wembley-Stadion knapp mit 1:0. „Der Sieg im Pokal hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben für alles, was danach kam, und wird uns viel Selbstvertrauen geben für das Aufeinandertreffen in Istanbul“, betonte Tuchel, kündigte aber auch sofort an, dass es „nicht damit getan“ sei, „nur in das Finale zu kommen. Ich bin sehr dankbar dafür, aber wir werden in Istanbul ankommen, um zu gewinnen“, versicherte der 47-Jährige.