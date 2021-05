Alles Gute! Trainerlegende Osim wird 80 Jahre alt

Happy Birthday, Ivan Osim! Die Trainerlegende wird heute 80 Jahre alt. Der Fußball-Philosoph ist einer der erfolgreichsten Trainer, die je in Österreich gearbeitet haben. Bei Sturm schrieb er mit zwei Meistertiteln, drei Cupsiegen und dem dreimaligen Einzug in die Champions League Geschichte. Noch heute träumt Osim von den Sturm-Spielen. Was er der „Steirerkrone“ dieser Tage über diese Zeit erzählte, lesen Sie hier. („Noch heute träume ich von den Sturm-Spielen“).