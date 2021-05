Alles Gute, Ivan Osim!

Für meine Laufbahn war Osim entscheidend. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich nie so eine Karriere gehabt. Und natürlich erinnere ich mich an 1999, als wir Meister gegen Tirol geworden sind und ich Sturm in Richtung Straßburg verlassen habe. Kurz vor Schluss hat er mich ausgewechselt und ich habe in seinen Armen geweint. Auch, weil ich ihn vorerst als Trainer verloren habe. Es hat ja kaum einen besseren Trainer als ihn gegeben. Heute würde man für so einen Fachmann Millionen bezahlen. Er ist aber zu Sturm gekommen, weil er aufgrund des Krieges nicht weit weg von seiner Heimat sein wollte und weil mit Heinz Schilcher ein guter Freund von ihm bei uns als Manager gearbeitet hat.