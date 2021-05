Ivan Osim: „Ich träume von unseren Spielen“

Vastic war ein Fehler

Die große Sturm-Ära samt dreimaligem Einzug in die Champions League lässt die Lichtgestalt auch heute noch nicht los. „Wenn ich schlafe, träume ich von all unseren Spielen. Frage mich, warum haben wir verloren? Wir hätten noch viel mehr erreichen können. Wir haben ein junges, talentiertes Team gehabt“, sagt der Trainer-Guru und nimmt einen mit auf eine Zeitreise ins Jahr 2001 nach Old Trafford. „Wir haben viele Ausfälle in der Abwehr gehabt, haben vor dem Spiel gegen Manchester United nächtelang überlegt, wie wir hinten spielen sollen. Ich hab mich für Vastic entschieden, ein Fehler. Ivo hat vieles können, aber nicht alles. Mamedov wäre die bessere Wahl gewesen als Libero.“