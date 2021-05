Teamchef Foda über Osim: „Immer respektvoll“

Aus meiner Zeit in Deutschland war ich es gewohnt, dass am Tag nach einem Match Auslaufen im Training am Programm gestanden ist. Als ich zu Sturm gekommen bin, hab ich das dem Trainer auch mitgeteilt, weil Ivan hat stattdessen immer Jung gegen Alt spielen lassen“, erinnert sich Franco Foda und muss schmunzeln, wenn er an Osims Antwort zurückdenkt: „Fränki“, hat er daraufhin gemeint, „nach 13 Jahren in der deutschen Bundesliga, was bitte willst du mit Auslaufen? Fußball ist mit Ball.“ Das Duo fand einen gemeinsamen Nenner – Foda: „Manchmal bin ich ausgelaufen, manchmal hab ich mitgespielt. Wie ich mich halt gefühlt habe.“