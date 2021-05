Impfpflicht für Studenten an US-Eliteuni Harvard

Zahlen in den USA deutlich rückläufig

Insgesamt haben sich in den USA bisher mehr als 32,5 Millionen Menschen mit dem Erreger SARS-CoV-2 infiziert, mehr als 579.000 Menschen starben. Binnen 24 Stunden wurden rund 44.500 Neuinfektionen gemeldet, geht aus den aktuellen Daten der Johns-Hopkins-Universität hervor. Das sind etwa 10.600 Fälle weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Corona-Toten ging in diesem Zeitraum im Wochenvergleich um rund 180 auf 777 zurück.