FIFA-Boss Infantino will Club-WM für Frauen

Der FIFA-Chef erzielte selbst in der Schweiz vor Gericht einen Sieg. Ein bisherige Ermittler gegen Infantino darf wegen Befangenheit nicht mehr gegen den Top-Funktionär vorgehen. Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts in Bellinzona gab einem Antrag Infantinos am Mittwoch statt. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der außerordentliche Bundesanwalt Stefan Keller die Pflicht zur Unvoreingenommenheit missachtet habe. Dies zeigten unter anderem öffentliche Äußerungen Kellers, die ihn als parteiisch einordnen ließen. Der Schweizer wies die Vorwürfe zurück. Das Urteil ist rechtskräftig.