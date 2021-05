Beckenbauer warnt Nagelsmann vor dem FC Bayern

„Es ist klar, dass ihn die Mannschaft testen wird“, so der ehemalige Bayern-Boss. „Das ist nun mal so. Das weiß er. Da muss er drauf eingestellt sein. Ansonsten sehe ich keinen Grund, dass er es nicht packt. Seine Mannschaften haben einen Ausdruck, da steckt eine Handschrift dahinter. In Leipzig und auch in Hoffenheim war das so. Das ist ganz wichtig, wenn man die Qualifikation eines Trainers beurteilt. Das ist schon mal von Vorteil. Da haben die Bayern eine gute Wahl getroffen. Auf jeden Fall.“