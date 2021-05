Wie viel hält unser Gesundheitssystem noch aus?

Die Pandemie belastet unser Gesundheitssystem und vor allem die Intensivstationen in den Spitälern massiv. Das Gesundheitspersonal ist am Limit, Patienten und Patientinnen trauen sich nicht mehr in Ordinationen aus Angst vor einer Infektion und es wurden auch schon einige Operationen aufgeschoben… Kann unser Gesundheitssystem kollabieren? Und was muss sich grundlegend ändern, damit wir solche Situationen wie jetzt in Zukunft vermeiden können? Das bespricht Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Vizepräsidenten der Ärztekammer, Dr. Johannes Steinhart im krone.tv-Talk „Nachgefragt“.