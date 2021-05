Junge Frau rast mit Pkw in Gegenverkehr - verletzt

Auf Vorarlbergs Straßen kracht es weiter. Nachdem am vergangenen Samstag ein Aquaplaning-Unfall auf der Rheintalautobahn zwei Todesopfer forderte und am Sonntag eine 15-Jährige bei einem Crash in Krumbach ums Leben kam, raste am Dienstag eine junge Frau in Lustenau in den Gegenverkehr.