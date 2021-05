Polizei verstärkt Kampf gegen Quarantäne-Sünder

Enden in Hallein die Ausreisekontrollen?

Die Coronazahlen in den vier Tennengauer Gemeinden sind weiterhin hoch. Oberalm (515) und Hallein (478) haben die mit Abstand höchsten Inzidenzahlen im gesamten Bezirk. In Hallein gelten strikte Ausreisebeschränkungen. Wer Hallein verlassen will, braucht einen negativen Covid-Test. Ob die Beschränkungen wie geplant am Sonntag auslaufen, ist noch unklar. Die Entwicklung im Tennengau sei „leicht positiv“, hieß es seitens des Landes.