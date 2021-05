Teheran: Schweizer Diplomatin stürzt in den Tod

Die „hochrangige Botschaftsmitarbeiterin“ sei am Montagabend aus dem 17. Stock eines Hochhauses im Norden Teheran gestürzt und dabei ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher des iranischen Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur Isna. Ihre Leiche sei am Dienstag in der Früh von einem Hausangestellten im Garten des Wohnkomplexes entdeckt worden, in dem die Frau wohnte.