Parkpickerl-Chaos: Stadt beendet „Fleckerlteppich“

Eine Lösung für das Parkpickerl-Chaos steht unmittelbar bevor. Derzeit wird nur noch an den letzten Details gefeilt, heißt es. Die Eckpunkte stehen aber bereits fest: So soll das Pickerl künftig in ganz Wien gelten. Das fertige Konzept soll von der Stadt bald präsentiert werden. Nicht alle freuen sich.