Die sozio-ökonomischen Bedingungen von Sexualität

Anderes Beispiel: Wenn man kein Geld hat, leidet auch die sexuelle Selbstbestimmung. Menstruationsprodukte und Verhütung sind ein Milliardengeschäft und oft kaum zu finanzieren für Menschen, die von Armut betroffen sind. Obwohl es beispielsweise in Wien für Frauen in einer Notlage finanzielle Unterstützungen gibt, ist auch ein Schwangerschaftsabbruch eine Kostenfrage: Rund 600 Euro muss man sich erst einmal leisten können. Aktuell verschieben Menschen ihren Kinderwunsch unter anderem deswegen, weil sie in der Pandemie finanzielle Sorgen haben und nicht sicher sind, ob sie sich ein Kind in Zukunft leisten werden können.