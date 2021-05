Inter-Fans feiern: Meister-Wahnsinn in Mailand

Der weltberühmte Domplatz in Mailand war zur Gänze in Schwarz-Blau getaucht. Rauchbomben wurden gezündet, Konfetti regnete vom Himmel. An die 30.000 Fans feierten den ersten „Scudetto“ von Inter nach elf Jahren. „Wir sind es, ja, wir sind es. Meister Italiens“, skandierten die Anhänger - da half es auch nichts, dass der Klub in den sozialen Medien zu „verantwortungsvollem Feiern“ aufrief. An Abstandhalten war nicht zu denken. 20 Personen wurden wegen Verletzung der Anti-Covid-19-Vorschriften identifiziert und abgestraft.