Gewalt-Prävention: Nehammer verspricht mehr Beamte

Nach der aktuellen Frauenmordserie - alleine heuer sind in Österreich neun Frauen von ihren Ex-Partnern getötet worden, zuletzt eine 35-Jährige am Donnerstag in Wien - hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Montag angekündigt, dass das Kontingent an Präventionsbeamten in den Polizeiinspektionen aufgestockt wird. „500 sind derzeit im Einsatz. Unser Ziel ist es, dass 300 weitere dazukommen“, ließ Nehammer aufhorchen. Sein großer Appell an Frauen, die sich bedroht fühlen: „Bitte den polizeilichen Notruf wählen - der lautet 133!“