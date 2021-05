So machen wir unsere Steiermark wieder fit!

Er könnte mittlerweile auch ohne das Geld seiner Studios leben, erklärt Maninger. Aufgeben würde er seine „Babys“ aber niemals - mögen die Zeiten auch manchmal noch so herausfordernd sein. „Sehr aufgeregt“ blickt der Studiobetreiber auch der großen Öffnung am 19. Mai entgegen. Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt auf Hochtouren. „Wir haben uns immer so vorbereitet, dass wir innerhalb von zwei Stunden wieder aufsperren könnten.“