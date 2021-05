Corona-Angst: Nordkorea will nicht nach Südkorea

Nordkoreas Fußball-Nationalmannschaft will zu den Spielen in der asiatischen WM-Qualifikation in Südkorea nicht antreten. Wie der südkoreanische Fußball-Verband am Montag mitteilte, machte der Nachbar die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus dafür verantwortlich. Asiens Kontinentalverband AFC will nun auf Nordkorea einwirken, die Entscheidung zu überdenken.