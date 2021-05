Gewessler: „Kein Steuergeld in Atomenergie pumpen“

Konkret nannte die Ministerin Sicherheitsstandards für die Stilllegungen alter AKWs und die Endlagerung von Atommüll, strenge und einheitliche Haftungsregeln für AKW-Betreiber, sowie die Abschaffung der „unfairen Vorteile für die Atomenergie“ in Form von Subventionen aus Brüssel - vorbei am strengen EU-Beihilfenrecht, das bei Atomkraft nicht greift. Man müsse „aufhören, Steuergeld in die Atomenergie zu pumpen“, sagte Gewessler. Das in Atomkraftwerke gesteckte Geld sei dadurch für erneuerbare Energien verloren.