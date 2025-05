Zwei Helikopter kollidiert – mehrere Todesopfer

Angeblich in Österreich registriert

Die Hubschrauber waren unterwegs zu einer Flugveranstaltung auf dem Piikajärvi Flugplatz in Kokemäki. Laut deutscher „Bild“-Zeitung soll ein Helikopter in Estland und der andere in Österreich registriert gewesen sein. Eine Bestätigung hierzulande steht aus.