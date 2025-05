Stocker reist zur Einführung von Papst Leo XIV.

Erwartet wird, dass der neue Papst Leo XIV. sowohl Selenskyj als auch Vance zu bilateralen Treffen nach der Messe empfängt. In den Gesprächen soll es um internationale Krisenherde wie den Krieg in der Ukraine gehen. Nachdem direkte Verhandlungen zwischen dem russischen Machthaber Wladimir Putin und Selenskyj in dieser Woche in der Türkei nicht zustande gekommen waren, bietet sich der Vatikan als möglicher Ort für Gespräche an.