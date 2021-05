Wiener Ersek glänzt bei Debüt für Bayern-Profis

Am Sonntag kamen der 22-Jährige und andere ProB-Spieler in der BBL zum Zug, weil für FC Bayern Basketball am Dienstag das bisher „größte Spiel der Vereinsgeschichte“ auf internationaler Ebene auf dem Programm steht. In der EuroLeague geht es bei Olimpia Mailand um den Einzug ins Final Four. Mehrere Stars wurden daher in Göttingen geschont.