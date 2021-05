Dominic Thiem: „Es ist eine große Unbekannte!“

Dominic fiel nach den Australian Open heuer im Februar in ein mentales Loch, die Krise scheint bewältigt zu sein. „Nach dem US-Open-Titel fehlte mir irgendwie das Ziel“, verrät der 27-Jährige, „mittlerweile bin ich wieder konzentriert und komplett fokussiert.“ Die Tennis-Asse leben in Madrid wie in den letzten Monaten in einer künstlichen Blase. „Wir dürfen uns nur zwischen Hotel und der Anlage bewegen“, schildert der zweifache Madrid-Finalist (2017 und 2018), „aber in der Stadt selbst geht es nach den Impfungen in den Cafés, Restaurants und Einkaufsstraßen schon richtig rund.“