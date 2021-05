Susanne Raab über Mutterschutz und Stillen

Da Sie nach dem Rücktritt von Ministerin Aschbacher im Jänner auch das Familienressort übernommen haben: Was hatte beim Start für Sie oberste Priorität?

Dass jede Frau das Lebensmodell leben kann, das sie möchte, und dass es in keine Richtung mehr irgendwelche Abwertungen gibt. Frauen, die schnell in den Beruf zurückgehen, sollen nicht als Rabenmütter bezeichnet werden, und jene, die gern zwei, drei oder mehr Jahre daheim bleiben, nicht als Heimchen am Herd. Aber für erstere Gruppe muss gesichert sein, dass es genügend Betreuungsplätze gibt, und den anderen muss klar sein, dass selbstbestimmte Entscheidung nur eine informierte Entscheidung sein kann. Denn Frauen, die daheim bleiben, geraten später vielfach in die Altersarmut. Speziell nach Trennungen. Aber da es derzeit so ist, dass der Unterschied bei den Pensionen zwischen Männern und Frauen im Schnitt bei 42 Prozent (!) liegt, arbeiten wir gerade am Pensions-Splitting für Paare, die gemeinsam ein Kind haben.