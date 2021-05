Das Olympia-Ticket ist jetzt in weiter Ferne

Trainingslager

Schon morgen geht es für Plank und Co. nach Gran Canaria zur Vorbereitung auf die am 19. Mai beginnenden Europameisterschaften in Porec (Cro). Aufgeben will Plank aber nicht: „Ein Topplatz bei der EM ist wichtig für die Vergabe der Quotenplätze durch den Weltverband!“ Bettina kämpft weiter um einen Olympiaplatz, der Weg nach Tokio ist aber steiniger geworden.