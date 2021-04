Plank kämpferisch: „Ich gebe alles für Tokio“

Schon nächste Woche steigt das Premiere League-Turnier in Lissabon (Por), dort geht es um wichtige Weltranglistenpunkte. Für Plank, aber auch für ihre Konkurrentinnen um die Olympiastartplätze. Bei den Europameisterschaften in Porec (Slo), die Mitte Mai steigen, muss Plank ins Finale kommen, um ihre Punkte aus dem Vorjahr (Platz zwei) halten zu können. Und am 9. Juni steigt das Qualifikationsturnier in Paris, dort ist ein Platz unter den Top drei notwendig, um nach Tokio zu kommen.