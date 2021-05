Österreich verliert Testspiel gegen die Slowakei

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Männer hat am Samstag ein Länderspiel in Piestany gegen die Slowakei 1:3 (0:0,0:1,1:2) verloren. Den Treffer gegen das A-WM-Team erzielte Peter Schneider aus einem Konter nach Pass von Marco Richter in der 41. Minute. Marek Hrivik hatte die Gastgeber in Führung gebracht (27.), zudem trafen Adrian Holesinsky (52.) und Milos Roman (53.). Am Sonntag folgt in Priestany ein zweiter Vergleich mit den Slowaken.