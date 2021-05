Tausende bei Clubnacht ohne Abstand und Masken

Während in Frankreich eine illegale Rave-Party von der Polizei wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln des Landes aufgelöst werden musste, hat in Großbritannien zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie eine legale Clubnacht ohne Abstand und Masken stattgefunden. Rund 3000 Gäste strömten am Freitagabend Berichten zufolge in Liverpool auf die Tanzfläche eines Lagerhauses, in dem DJs wie Lewis Boardman und The Blessed Madonna auflegten.