Im britischen Königreich gehen die Biervorräte aus

Nach dem unerwartet großen Durst der ersten Gäste wird in britischen Pubs langsam das Bier knapp. Die Meldung kommt ausgerechnet am ersten Mai-Wochenende, an dem die Briten zum ersten Mal seit acht Monaten einen Feiertag haben, an dem sie traditionell gerne in netter Gesellschaft den einen oder anderen heben. Die Bierbrauer im Königreich versuchen jedenfalls, die Nachfrage zu decken und arbeiten rund um die Uhr.