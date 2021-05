Spieler-Impfung vor der EURO? Das sagt der ÖFB

Bereits am kommenden Montag sollen Italiens Teamkicker die erste Impfdosis erhalten - entweder in Mailand oder Rom, je nachdem was näher zu ihrem aktuellen Klub ist. Teamchef Roberto Mancini habe dazu eine Liste von rund 35 Spielern aufgestellt, die für eine endgültige EURO-Nominierung in Frage kommen.