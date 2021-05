Britney Spears soll laut Vater an Demenz leiden

Popsängerin Britney Spears leide an Demenz, behauptet ihr Vater Jamie Spears in Gerichtsakten als Begründung, warum er die finanzielle Vormundschaft über seine Tochter haben müsse. Der britische Journalist Mobeen Azhar, der eine TV-Dokumentation über den Fall Britney Spears herausbringt, will Einsicht in das Dokument bekommen haben.