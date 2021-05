Ist VP neue Maibaum-Partei?

Mit Polit-Donner wurde gestern das Hintergrundgespräch der Landes-VP in der Parteizentrale garniert. Während Parteimanager Bernhard Ebner zuerst die Erfolge bei der Entwicklung des Arbeitsmarktes feierte und naturgemäß die eigenen Konzepte lobte, wurde der „Tag der Arbeit“ für ein Dauerfeuer in Richtung SP genutzt: „Wenn man sich die sozialdemokratische Forderung nach einer Aufschwung-Milliarde ansieht, dann kann man hämisch von einem Sparprogramm sprechen. Immerhin investiert das Land mehr als 2,4 Milliarden Euro“, so Ebner.