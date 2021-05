AK-Aufruf zum 1. Mai: Stopp den „Billigheimern“

Milliarden an Corona-Hilfen werden vom Staat ausgeschüttet - aber kommen diese auch bei heimischen Unternehmen und deren Arbeitnehmern an? Die Arbeiterkammer Tirol und das Transitforum Tirol von Fritz Gurgiser wollen genau das mithilfe des Bestbieterprinzips sicherstellen. Und sie wollen verhindern, dass die Gelder an Billig-Firmen fließen, die heimische Betriebe unter Druck setzen.