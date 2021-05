Teresa Vogl: „Kleidung ist auch Werkzeug“

Wie geht man z. B. angemessen in den Supermarkt?

Kleidung ist auch im Alltag wichtig, weil man ja auch damit kommuniziert. So wie Philosoph Paul Watzlawick meinte: „Man kann nicht nicht kommunizieren!“ Man sendet eine Message, egal, was man anhat. Wenn ich in einer Jogginghose in den Supermarkt gehe, vollkommen ungeschminkt, sende ich damit die Message: „Es ist mir wurscht! Ich geh einfach so.“ Das ist aber auch wichtig. Ich bin keine, die immer topgestylt aus dem Haus geht, und genieße das auch. Alles andere wäre viel zu stressig.