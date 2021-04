Corona-Testpflicht kommt jetzt auch für Büros

Laut Plänen der Bundesregierung soll in der kommenden Woche eine erweiterte Testpflicht an den heimischen Arbeitsplätzen beschlossen werden. Dabei sollen Geimpfte mit Getesteten gleichgestellt werden, so der Plan. Gelten soll die Testpflicht in Zukunft überall dort, wo aufgrund der Art der Tätigkeit oder des physischen Kontakts zu anderen Personen die Gefahr einer wechselseitigen Ansteckung mit dem Coronavirus besteht.